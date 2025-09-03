大相撲の東前頭１２枚目・尊富士（伊勢ケ浜）が秋場所（１４日初日・両国国技館）を休場する可能性が３日、浮上した。尊富士は７月の名古屋場所６日目の取組で右上腕を負傷。その後も出場を続けたが、１３日目に「右上腕二頭筋腱（けん）断裂により疼（とう）痛、右肘屈曲筋力低下のため、２か月間の安静・加療が必要と考える」との診断書を提出して休場した。この日は伊勢ケ浜部屋が東京・墨田区の部屋で稽古を公開したが、