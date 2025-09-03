【これからの見通し】昨日のドル買いが継続するのかどうか見極め、債券動向を注視 昨日はドル買いの動きが広がった。英国をはじめとする各主要国の長期債利回りが上昇、債券売りがその国の財政状況への不透明感を示すものとしてポンド売りや円売りを軸に相対的にドルが買われる構図だった。日本にとっては石破おろしの動きが広がっていることも政局への不透明感を高めている。 東京市場で、ドル円は149円に迫る動きをみ