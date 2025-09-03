※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は芹との関係を疑われ夫婦関係の破綻に追い込まれますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、実際に不適切な関係を持っていたのは藤枝であることが明らかになります。藤枝は芹に貢いで借金を抱えていたことが分かり、芹は関係を持ったことを悔やみつつも、今は藤枝の妻に知られないよう立ち回ることを最優先に考えていました