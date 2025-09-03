ドル円１４８．６０近辺、ユーロドル１．１６４０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は148.60近辺、ユーロドルは1.1640近辺での推移。東京午前に広がったドル高の動きが一服している。米１０年債利回りは４．２８％台に高止まりしている。このあとのロンドン市場では、昨日に大きな動きをみせた英国債などの長期債動向を確認したい。 USD/JPY148.60EUR/USD1.1638