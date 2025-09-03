◇出場選手登録【DeNA】東妻純平捕手（打線強化）【広島】アドゥワ誠投手（中継ぎ強化）【中日】石川昂弥内野手（打線強化）【日本ハム】柴田獅子投手（先発要員）、柳川大晟投手（疲労考慮での休養から復帰）、A・マルティネス捕手（打線強化）【ロッテ】S・アセベド外野手（外野強化）【楽天】早川隆久投手（先発要員）◇同抹消【DeNA】宮粼敏郎内野手（右膝後十字じん帯部分損傷）【広島】内田湘大内野手（再調整）【