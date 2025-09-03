◇MLB インター・リーグ オリオールズ 6-2 パドレス(日本時間3日、ペトコ・パーク）パドレスのルイス・アラエス選手が、打席で“珍行動”を披露しました。アラエス選手はこの試合、3回に7号2ランHRを放つなど活躍。そんななか、3点を追う5回に打席が回ってきました。2ストライクと追い込まれた6球目、オリオールズ先発のテイラー・ウェルズ投手の81.3マイル（約131キロ）のカーブは足元へ。アラエス選手はうまくよけますが、前のめ