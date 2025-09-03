３日取引終了後、ウエルスアドバイザーがｒａｋｕｍｏの投資判断「オーバーウエート」を継続。想定株価レンジは１５５０―１９００円に設定した。価格改定対応一巡でＳａａＳサービスが順調に増加しており、Ｍ＆Ａ（企業の合併、買収）の効果もあり、２５年１２月期業績計画の上ブレを指摘している。３日の終値は７６円安の１２５１円。