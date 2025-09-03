バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”で女子日本代表（世界ランク4位）は決勝トーナメント1回戦で開催国のタイに勝利しベスト8進出。2010年に銅メダルを獲得して以来、15年ぶりの表彰台を目指し、日本時間3日にオランダ（同8位）と準々決勝を迎える。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー準々決勝の相手は平均身長188.3cmの高さが武器のオランダ対戦相手となるオランダは2018