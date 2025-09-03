「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）幕内の伯桜鵬（２２）＝伊勢ケ浜＝が３日、都内の部屋で稽古を行い、翠富士、熱海富士らとの申し合いで１０番取った。自己最高位の東前頭２枚目となり、新三役を狙う場所。この日は長い夏巡業の疲れから本調子とはいかなかったが「今日から徐々にやっていく。動きはそんなに悪いわけではない。上位と対戦することになるし、今のままじゃ通用しない」と、初日を見据えた。伊勢ケ