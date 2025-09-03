2025Ç¯9·î1Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶ËÌÜ¿·Ê¹¤Ï¡¢¹¾ÁÉ¾Ê½ù½£»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö½ù½£³Ú±à¡×¤ÇÀä¶«¥Þ¥·¥ó¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ë¹ë±«¤¬¿¶¤ê½Ð¤·¤Æ¡ÖÁ´¼«Æ°¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬8·î30Æü¡¢½ù½£³Ú±à¤ÇÍè±àµÒ¤¬¹ë±«¤ÎÃæ¤ÇÀä¶«¥Þ¥·¥ó¡Ö¶õÃæÈôÉñ¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ°²è»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±28Æü¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¤Ç¡¢µÒ¤¬¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Þ¥·¥ó¤¬