中国の人型ロボット企業、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は9月2日、企業のSNSを通じて、今年10〜12月に証券取引所へIPO申請書を提出する意向を明らかにしました。これに伴い、同社の運営データが正式に開示される予定です。宇樹科技によると、2024年の販売構成比は、四足ロボットが約65%、人型ロボットが30%、部品製品が5%を占めたとのことです。うち四足ロボットの約8割は研究や教育、消費者向けに利用されており、残りの2