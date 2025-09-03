9月の日本代表2連戦（vsメキシコ代表、vsアメリカ代表）を中継するNHKが放送チャンネル、放送時間、実況・解説を発表した。9月7日（日）11時キックオフ（日本時間）のメキシコ代表戦は、NHK総合テレビで生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信。9月10日（水）8時37分キックオフ（日本時間）のアメリカ代表戦は、NHK BSのみでの生中継となる。日本代表vsメキシコ代表【放送チャンネル】NHK総合※11時53分〜サブチャンネル【放送