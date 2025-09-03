9月4日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： ティーライフ [東Ｓ] (前回15:30) エコム [名Ｍ] (前回16:30) ◆第2四半期決算： ★ 積水ハウス [東Ｐ] (前回12:00) ◆第3四半期決算： ファースト住 [東Ｓ] (前回16:00) 泉州電 [東Ｐ] (前回14:00) 合計5社 ※「株