「空白域は（13）〜（16）と（35）〜（37）。ケチャップ数字は、22回ぶりに出た（19）と、17回ぶりの（36）です。最有力は（32）。4月3日を最後に出現がありません。次いで（37）。こちらは5月1日に出たのが最後。ご無沙汰数字2つが中心です。さすがにそろそろ出てほしいですね。月別データから、9月の狙いは（12）です」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2031回 9/4（木）＆ 第2032回 9/8（月） 予想数字】・01 14 19 32 33 35・0