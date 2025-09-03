3日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日清算値比340円安の4万2010円で取引を終えた。出来高は3万6452枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては71.11円高。 株探ニュース