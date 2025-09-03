3日15時45分、TOPIX先物期近2025年9月限は前日清算値比31.5ポイント安の3053.5ポイントで取引を終えた。出来高は7万2485枚だった。この日のTOPIXの現物終値3048.89ポイントに対しては4.61ポイント高。 株探ニュース