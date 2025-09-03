イングランド代表FWラヒーム・スターリングは、戦力外となっているチェルシーに来年1月の移籍市場まで留まる可能性が浮上しているようだ。2日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。現在30歳のスターリングはリヴァプールやマンチェスター・シティでのプレーを経て、2022年夏に4500万ポンド（約89億円）の移籍金でチェルシーに加入し、2027年6月30日までとなる5年契約を締結した。チェルシーでは公式戦通算81