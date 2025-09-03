3日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比305ポイント安の2万7380ポイントで取引を終えた。出来高は3471枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7360.12ポイントに対しては19.88ポイント高。 株探ニュース