TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）が自身のInstagramを更新。甥っ子とのひとときや映画館デート感たっぷりのショットなどを公開し話題を集めている。 【写真】TOMORROW X TOGETHERスビン、そっくりの甥っ子たち＆映画館ショット／2024年8月のスビンの思い出投稿 ■TXTスビンの8月、映画館での“デート記憶捏造”ショットも 毎月「#monthlysoobin」のハッシュ