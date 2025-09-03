3日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年9月限は前日清算値比16ポイント安の758ポイントで取引を終えた。出来高は4203枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値757.48ポイントに対しては0.52ポイント高。 株探ニュース