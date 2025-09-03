Number_iの平野紫耀が自身のInstagramを更新。お気に入りのリップを紹介した。 【画像】平野紫耀の赤髪×黒スーツ×ピンクリップの最新ビジュアル／YSLのアイテムを愛用 ■赤髪×黒スーツ姿でピンクリップを手にした平野紫耀 「リップで気分を上げたい日におすすめの YSL ラブシャイン グロスプランパー」「僕が塗っている44番はどんなシーンにもマッチするのでおすすめのグロスプランパーです」