北海道函館市若松町の岸壁付近で2025年8月24日、釣りをしていた男性が、女性が海に浮いているのを発見し、警察に通報しました。女性はその場で死亡が確認されました。女性に目立った外傷はなく、死因は溺死でした。 女性の身元はわかっておらず、警察が情報提供を呼びかけています。・年齢50歳代から70歳代くらい・身長150センチから155センチくらい・中肉で黒髪・緑色半袖シャツ、青色と白色のチェック柄の長ズボン・くるぶし