3日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝148円61銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円88銭前後と22銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース