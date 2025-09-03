来月7日に開幕する、秋の大祭「長崎くんち」。 稽古に励む踊町を、鈴木長崎市長が激励しました。 船頭の網打ちや、豪快な船の曳き回しが魅力の「川船」を奉納する榎津町。 長崎くんちの開幕を前に、長崎市の鈴木市長が2日夜、6つの踊町を激励に訪れました。 （鈴木長崎市長） 「今年は被爆80年、諏訪神社ご鎮座400年の節目なので、ぜひ平和への願いを込めて祈りを込めて、長崎の魅力を思う存分発揮してい