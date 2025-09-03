「毎日連絡を取るし2人でお出かけもするけど、付き合おうとは言われてない…」。そんな曖昧な関係に悩む女性は多くいるでしょう。そこで本記事では、曖昧な関係の裏にある男性の本音を解き明かしながら、本音の引き出し方や関係を進展させる方法について紹介します。曖昧な関係でいるときの男性の本音曖昧な関係でいるとき、男性は心の中で何を思っているのでしょうか? 男性側の本音として考えられるものをまずは解説していきます