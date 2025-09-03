サントリーホールディングス（ＨＤ）の会長を辞任した新浪剛史氏が３日、東京都内で経済同友会の代表幹事として定例記者会見に臨んだ。経済同友会の代表幹事を自ら辞任しない判断について、新浪氏は「警察から捜査を受けた会長、社長は絶対に辞めないといけないのか。私はそういう前例を絶対つくってはいけないと思う」と話した。