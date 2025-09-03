モデルで女優の大政絢（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットが反響を呼んでいる。大政は「今日の絢服」と書き出すと、黒のノースリーブに赤のパンツを組み合わせたコーデを披露。「もう9月なことに驚いています…私の感覚では6月くらいで止まっています」とつづった。また、黒のキャップが印象的な横顔のショットもアップ。ファンに向けて「9月になりましたが、まだまだ暑いので皆さま体調には気をつけて