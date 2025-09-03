愛知県豊橋市の新アリーナ整備予定地＝7月愛知県豊橋市（人口約36万人）の多目的屋内施設（新アリーナ）整備事業は、7月に実施された住民投票で賛成が多数を占めたため、長坂尚登市長が事業継続を決めた。中断していた工事は再開されるが、2027年としていた開業予定は約2年遅れる見通しだ。約230億円としている整備費の増加も懸念されている。新アリーナは5千人が収容可能なメインアリーナに加え、武道場や弓道場などを設ける