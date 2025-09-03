サントリーホールディングスの会長を辞任した新浪剛史氏が記者会見を行い、経済同友会の代表幹事については、当面活動を自粛すると表明しました。【映像】新浪氏「法を犯しておらず潔白である」と主張会見で新浪氏は、アメリカで購入したサプリメントをめぐり福岡県警などの捜査を受けていることについて、「法を犯しておらず潔白である」と主張しました。サプリメントについては、もともとは4月に時差ぼけ対策のために知人