熊本県菊陽町は、九州大学などと連携して「スポーツ観戦が腸に与える影響を調べる」実証実験をスタートしました。 この実証実験は菊陽町と九州大学都市研究センター、三井不動産が共同で行うものです。 40代から70代の町民、約20人が実験に参加し、今日（9月3日）は説明会がありました。 このうち10人が、来週、高校野球の県大会を定期的に観戦し、観戦前後や、観戦した人と観戦していない人の便と比べること