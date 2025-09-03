◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク）ロバーツ監督が9月の大谷翔平選手に期待を込めました。大谷選手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に46号ソロを放つなど、5打数3安打2打点の活躍を見せましたが、投手が苦戦し、チームは惜しくも敗戦となりました。試合後、ロバーツ監督は大谷選手のプレーを「とても素晴らしかったです」と評価。「今日はショウにとってすごくいい一日でした。最後の打席の二塁打