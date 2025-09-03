俳優で日本画家のあいはら友子さんが描いた、富士山をモチーフにした絵画展が、3日から金沢市内の百貨店で始まりました。 あいはら友子さんは、1998年から毎年、赤富士をテーマにした絵画展を全国で開いています。会場の金沢エムザには、代表作の赤富士をはじめ、鳳凰や龍神など縁起の良いシンボルが描かれた作品約50点が展示・販売されています。 ことしは金沢城や兼六園など、金沢を題材にした柔らかな色合い