ニューピオーネを収穫する幼稚園児長谷ぶどう園さぬき市志度 香川県さぬき市で3日、幼稚園児がブドウ狩りをし、とれたてを味わいました。 さぬき市志度の長谷ぶとう園を訪れたのは志度幼稚園の園児11人です。 園児はブドウ園の長谷真里さんからブドウの育て方などを聞いた後、ニューピオーネを収穫しました。 （収穫する園児）「やったー！よーし！重い重い重い！