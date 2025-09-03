◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」８月初旬、猛暑の高崎市の球場。ソフトボールで２１年東京五輪金メダルの後藤希友（２４）＝戸田中央＝のもがく姿があった。エースとしてマウンドに立つことを目指すロス五輪まで、３年。代表合宿後の取材で、習得中の変化球について「回転がかかりにくいのか？それともフォーム的に…」と質問をすると、途中で回答をかぶせてきた。「手首の使い方ひとつでも癖がある。それを直すのに時間