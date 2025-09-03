◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（３日・マツダ）ＤｅＮＡは３日、宮崎敏郎内野手が３日、広島市内の病院で診察を受け、右膝後十字じん帯の部分損傷と診断を受けたと発表した。公式戦は残り１か月程度のため今季中の復帰は絶望的となった。宮崎は前日２日の広島戦（マツダ）の７回打席終了後、足を引きずってベンチに戻り、その後スタッフに肩を借りながらベンチ裏に下がった。試合後は右足にテーピングをして帰りのバス