学校法人誠恵学院・誠恵高等学校は、当校芸術コース3年 門倉菜々香さん、吉住優月さんの陶芸作品が「二科展」に入選。 誠恵学院・誠恵高等学校  名称：「第109回二科展」日時：2025年9月3日(水)〜9月15日(月・祝)※9月9日は休館10時〜18時(最終日は14時終了)場所：国立新美術館(東京都港区六本木7-22-2) 学校法人誠恵学院・誠恵高等学校は、当校芸術コース3年 門倉菜々香さん、吉住優月さんの陶芸作品が「二科