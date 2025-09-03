現在、フリーの役者として活動しているしじみさん。近年では演じるだけでなく、監督業にも邁進している。以前に『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ系）や『家、ついて行ってイイですか？』（テレビ東京系）にも出演したことがあり、番組を通じて存在を知っている人もいるかもしれない。 彼女には、セクシー女優として活躍していた過去がある。業界を引退した後は役者ではなかなか食べていけず、厳しい現実を目の当たりにした。