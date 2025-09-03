こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。スニーカーのトレンドが、厚底と薄底の両極端に分かれています。ファッションとしてのスニーカーであれば、それは好き好きだと思いますが、歩く、走る、動くといった実際の行動を考えると、どちらがいいのでしょうか？結論