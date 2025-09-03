元日本テレビ所属で現フリーの宮崎宣子アナウンサー（45）が2日、自身のインスタグラムを更新。「私はベトナム人と国際結婚したのかと思われるほど、夫がベトナム顔をしており」と明かし、互いに顔を寄せ合った“密着”夫婦2ショットを公開した。【写真】「素敵」年下夫との“密着”夫婦2ショット披露の宮崎宣子アナ前日の投稿で、夫、長男（1）と家族3人で「バースデートリップに来ております」と伝えていた宮崎アナ。旅先は