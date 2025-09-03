介護施設入居時に祝い金を受け取るまでのイメージ有料老人ホームなど介護施設への入居が決まった際に紹介会社から家族や本人に支払われる「祝い金」を受け取った人の中で、祝い金の有無が施設選びに「影響した」と考える人が75.8％だったことが3日、民間調査で分かった。多くは特定の施設を紹介会社から強く勧められており、入居者に合った施設選びがゆがめられた可能性もある。紹介会社などは、入居者をあっせんすることで施