大分市の建設会社で知人男性の首をつかむなどの暴行を加えたとして、64歳の会社役員の男が現行犯逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、大分市高瀬に住む会社役員の男（64）です。 警察によりますと、3日午前9時42分ごろ、男は自分が役員を務める大分市賀来南の建設会社で、知人の会社役員の男性（72）の胸ぐらをつかんで押し倒し、首をつかむ暴行を加えた疑いが持たれています。 被害者と一緒に建設会社を訪れていた別