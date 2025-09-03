定食レストラン「やよい軒」は9月2日、全国の360店舗で「〜徳島県産阿波尾鶏使用〜地鶏まぶし定食」を発売した。価格は税込1,090円。徳島県産の阿波尾鶏を5通りの食べ方で楽しめる定食。鶏肉が2倍量の定食やテイクアウト用の弁当も取りそろえる。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆〜徳島県産阿波尾鶏使用〜地鶏まぶし定食(1,090円)◆〜徳島県産阿波尾鶏使用〜【お肉2倍】地鶏まぶし定食(1,690円)◆テイクアウト〜徳島県産