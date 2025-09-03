LiveMixerにRyzen 9000向けのX870モデルASRockの「X870 LiveMixer WiFi」は、多数のUSBポートを備えるAMD X870チップセット搭載マザーボード。最大40GbpsのUSB4ポート×2など、バックパネルには計16のUSBポートが用意されており、USB機器の利用が多いクリエイターやストリーマーに適している。ネットワークは、5GbEとWi-Fi 7が利用できる。価格は43,000円前後。ASRockの「X870 LiveMixer WiFi」。16+2+1フェーズ電源や20Kコンデン