俳優イ・ビョンホンと女優ソン・イェジンが出演したパク・チャヌク監督作『仕方がない』（原題）が、アメリカの「アカデミー賞授賞式」の国際長編映画賞部門の韓国代表作に選ばれた。【写真】ソン・イェジンにイ・ビョンホンがツッコミ!?去る9月2日、韓国映画振興委員会は「『仕方がない』を2026年、アメリカのアカデミー賞国際長編映画賞部門の韓国代表作に選定した」と明らかにした。審査委員たちは『仕方がない』について、「安