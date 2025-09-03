秋雨前線の影響で、関東地方は3日夜にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、厳重な警戒が必要です。猛烈な暑さとなるなか、秋雨前線が南下しているため、関東地方は大気の状態が非常に不安定で局地的に激しい雨が降っています。3日夜にかけて、関東では1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る予想で、東京を含む関東地方に線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれもあります。線状降水帯が発生した場合は、さ