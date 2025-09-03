◇MLB インター・リーグ オリオールズ 6-2 パドレス(日本時間3日、ペトコ・パーク）パドレスのダルビッシュ有投手は中5日で先発登板し、5回途中まで投げて被安打6、与四死球4、4失点。今季5敗目を喫し、日米通算最多勝利記録を更新する207勝目とはなりませんでした。この日は自慢の制球力が安定せず。初回にオリオールズ2番のジェレマイア・ジャクソン選手にソロホームランを浴びると、そこから2死球1四球。追加点は与えず最少失点