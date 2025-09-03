３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３７１円６０銭（０・８８％）安の４万１９３８円８９銭だった。２日ぶりに値下がりした。前日の米株式市場でハイテク株が下落したことを受け、東京市場でも半導体関連株などが下落した。日本銀行の氷見野良三副総裁が２日に行った講演を巡り、市場では日銀の早期利上げ期待が後退したと受け取られ、銀行株や保険株なども値下がりした。東証株価指数（ＴＯＰ