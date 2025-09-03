日本テレビ「有吉ゼミ」が１日、放送され、米ロサンゼルス在住の歌姫が登場。チャレンジグルメで超激辛に挑んだ。２００７年に「シャナナ☆」が大ヒットしたＭＩＮＭＩ（５０）で、「祭」の文字が入った浴衣にツインお団子ヘアで登場した。ＭＩＮＭＩは「湘南乃風」の若旦那との間に、長男（１７）、次男（１５）、長女（１３）を授かったが、２０１６年初めに離婚した。６年前に３人の子どもを連れ、米国移住。その後、娘と