ロシアと北朝鮮の首脳会談が行われ、蜜月ぶりをアピールです。ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩総書記はきょう午後、訪問先の中国・北京で会談しました。プーチン大統領は会談の冒頭、「我々の関係は同盟関係のような性格を帯びるようになった」とした上で、北朝鮮軍のロシア派兵に「犠牲を払ったことを忘れない」と謝意を示しました。これを受け金総書記は「ロシア人民のためにできることは全て行い、助ける用意がある」と