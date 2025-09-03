子役の永尾柚乃（8）と室伏広治スポーツ庁長官（50）が3日、大阪・関西万博会場のEXPOメッセ「WASSE」で「Sports Future Lab〜スポーツがつくる未来〜」（8日まで）のオープニングセレモニーに登壇した。同イベントはスポーツに関わる好事例や先端の技術を活用した新しい「する」「みる」「ささえる」のスポーツ体験ができるというもの。2人は万博公式キャラクターのミャクミャクとともに、室伏氏考案の新聞紙エクササイズと紙風船